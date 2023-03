Den Petitionsausschuss des Landtags haben 2022 mehr als 1.000 Petitionen erreicht.

Damit ging die Zahl der Bitten und Beschwerden von Bürgern im Vergleich zu 2021 um 8,6 Prozent zurück. Wie der Ausschuss am Mittwoch berichtete, wurden 725 Petitionen abgeschlossen. In elf Prozent der Fälle wurde den Anliegen gefolgt. In fast der Hälfte war das Land nicht zuständig.