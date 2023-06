Der SV Wehen Wiesbaden hat einen Gegner für das letzte Testspiel der Sommervorbereitung gefunden.

Der Zweitliga-Aufsteiger bekommt es am 22. Juli mit dem holländischen Erstligisten Fortuna Sittard zu tun. Das Spiel in der Wiesbadener Arena wird um 13 Uhr angepfiffen. Am darauffolgenden Wochenende steht für die Landeshauptstädter das erste Pflichtspiel der Saison an.