Die Bundesliga-Basketballerinnen des BC Marburg haben im zwölften Saisonspiel die zehnte Niederlage kassiert.

Der BCM verlor am Samstagabend sein Heimspiel gegen TK Hannover mit 61:89. In der Tabelle belegen die Mittelhessinnen, die in dieser Runde erst zwei Siege einfahren konnten, weiterhin den letzten Platz.