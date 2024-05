Die Skyliners Frankfurt und die Gießen 46ers haben am Sonntag im Playoff-Viertelfinale der 2.Bundesliga ProA Niederlagen hinnehmen müssen.

Die Skyliners unterlagen in Jena denkbar knapp mit 76:77. Dabei gab Routinier Marco Völler den Sieg mit zwei verworfenen Freiwürfen in der Schlussminute aus der Hand. Gießen verlor bei Karlsruhe deutlich mit 82:98. In den Best-of-five-Serien steht es nun jeweils 1:1.