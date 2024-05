Die Skyliners Frankfurt haben das zweite Playoff-Viertelfinalspiel in Jena denkbar knapp verloren.

Bei der 76:77-Niederlage am Sonntag hatte Routinier Marco Völler den Sieg in der Hand, vergab aber in der Schlussminute zwei Freiwürfe. In der Best-of-five-Serie der 2. Bundesliga ProA steht es damit 1:1. Das nächste Spiel findet am Mittwoch in Frankfurt statt.