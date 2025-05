Nach Schmierereien beim Gastspiel in Jena bittet Gießens Geschäftsführer um Entschuldigung.

Die Verantwortlichen der Gießen 46ers haben die "Ausbrüche einzelner Fans" scharf kritisiert. Hintergrund: Am vergangenen Donnerstag war es beim Halbfinal-Playoffauftakt in Jena zu Verunreinigungen und Sachbeschädigungen gekommen, wie der hessische Basketball-Zweitligist am Sonntag mitteilte. In den Toilettenanlagen sei es zu Schmierereien gekommen, hieß es. Dies sei nicht der erste Vorfall dieser Art in der laufenden Saison.

"Uns bleibt nichts anders übrig, als uns bei unseren Gastgebern aufrichtig für die Vorkommnisse und Unannehmlichkeiten zu entschuldigen", teilte Gießens Geschäftsführer Guido Heerstraß mit: "Unsere Anhänger unterstützen uns leidenschaftlich. Fast alle sind mit Herz und Seele bei der Sache und benehmen sich gut. Dass es jedoch immer mal wieder zu Ausbrüchen einzelner kommt, unter denen dann die Mehrheit unserer friedvollen Fans zu leiden hat, verurteilen wir auf das Schärfste."