Die Zweitliga-Basketballer der Gießen 46ers verlieren in eigener Halle gegen Jena. In der Halbfinal-Serie ist aber weiterhin alles drin für die Mittelhessen.

Diesmal hat es nicht gereicht: Nach dem Auswärtscoup am Donnerstag, dem 84:80-Erfolg im ersten Halbfinal-Spiel der Playoff-Serie, verloren die Zweitliga-Basketballer der Gießen 46ers am Samstagabend in eigener Halle deutlich mit 77:87 (30:45) gegen Favorit Science City Jena.

Der Hauptrunden-Primus aus Thüringen war in Mittelhessen von Anfang an auf Wiedergutmachung aus. Die Hausherren ihrerseits mühten sich zwar sichtlich, versemmelten jedoch das zweite Viertel komplett und liefen anschließend stets einem recht deutlichen Rückstand hinterher. Robin Benzing war mit 17 Punkten der erfolgreichste Werfer der 46ers.

Spiel drei am Dienstag in Jena

In der Best-of-five-Serie steht es nun also 1:1, das Duell bleibt damit weiterhin offen. Spiel drei steht am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) in Jena an. Der Gewinner der Serie zieht nicht nur ins Finale ein, sondern steht auch als Aufsteiger in die erste Liga fest.