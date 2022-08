Prominenter Zuwachs im Training der Gießen 46ers: Weil Robin Benzing nicht im finalen Kader für die Basketball-EM steht, hält er sich bis auf Weiteres beim Zweitligisten fit.

Nach seinem frühen Aus im Rennen um einen Kaderplatz für die Basketball-EM hält sich der langjährige Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing beim Zweitligisten Gießen 46ers fit. Der 33-Jährige aus Seeheim-Jugenheim ist derzeit vertragslos.

"Voerst" nicht zu viel spekulieren

"Dass Robin bei uns bis auf Weiteres mittrainiert, ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Er erhöht unsere Qualität im Training natürlich immens und die jungen Spieler können viel von ihm mitnehmen", sagte Geschäftsführer Sebastian Schmidt: "Mehr sollte man vorerst aber nicht hinein spekulieren."

Benzing, der zuletzt in Italien bei Fortitudo Bologna unter Vertrag stand, soll "für eine unbestimmte Zeit" in Gießen seine Trainingseinheiten absolvieren. Bundestrainer Gordon Herbert hatte den Routinier Mitte August aus dem Aufgebot für die Heim-EM gestrichen. Neuer Kapitän ist Dennis Schröder, der Braunschweiger führt die Mannschaft am Donnerstag gegen Frankreich (20.30 Uhr) ins Turnier.