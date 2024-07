Der nächste Neuzugang ist perfekt: Die Skyliners Frankfurt haben sich die Dienste von Ed Croswell gesichert. Der US-Amerikaner spielte zuletzt in der Türkei.

Ed Croswell geht in der neuen Saison für die Skyliners auf Korbjagd.

Ed Croswell geht in der neuen Saison für die Skyliners auf Korbjagd.

Die Skyliners Frankfurt haben sich laut einer Mitteilung vom Donnerstagnachmittag noch einmal für die neue Spielzeit verstärkt. Wie der hr-sport vorab berichtet hatte, verpflichtet der Basketball- Bundesligist Ed Croswell. Der Center hatte zuletzt in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul II gespielt und erhält bei den Frankfurtern zunächst einen Einjahres-Vertrag.

Der US-Amerikaner Croswell hatte im College für Providence gespielt und soll nun das letzte fehlende Puzzlestück im Kader des hessischen Aufsteigers sein. Anfang der Woche hatten die Skyliners bereits Point Guard Trey Calvin verpflichtet.

Wucherer freut sich

"Wir trauen ihm den Schritt aus der zweiten türkischen Liga in die BBL zu. Er hat die nötige Physis und das Skillset, das es für einen modernen Center in Europa braucht", sagte Frankfurts Headcoach Denis Wucherer. "Wir haben ihn in Las Vegas als einen sehr freundlichen und motivierten Menschen kennen gelernt und sind uns sicher, dass er als letztes Puzzleteil prima ins Team passt."