Gießen 46ers gewinnen in Münster

Kurzmeldung Gießen 46ers gewinnen in Münster

Die Gießen 46ers bleiben in der 2. Basketball-Bundesliga weiter auf Playoff-Kurs.

Die Mittelhessen gewannen am Mittwoch die wichtige Begegnung beim Verfolger aus Münster am Ende relativ klar mit 82:72 (43:37) und halten die Uni Baskets damit in der Tabelle auf Distanz.