Die Gießen 46ers müssen in der 2. Basketball Bundesliga eine bittere Heimniederlage gegen Vechta II verkraften.

Am Ende trennte die beiden Teams am Samstagabend ein einziger Punkt – 90:91 hieß der Endstand. Die 46ers stehen in der Hauptrunde der 2. Basketball Bundesliga damit weiter auf dem sechsten Platz.