Basketball-Zweitligist Gießen 46ers freut sich über den Transfer von Till Gloger für die kommende Saison.

Veröffentlicht am 07.06.25 um 11:34 Uhr

Der 32-Jährige ist derzeit noch in Neuseeland für die Franklin Bulls aktiv und wird ab August für die Hessen auflaufen. Mit der Verpflichtung des gebürtigen Bochumers sei den 46ers "ein echter Transfercoup" gelungen, findet Trainer Frenkie Ignjaktovic. Gloger hatte zuvor in Deutschland für die Paderborn Baskets, Mitteldeutschen BC, Gladiators Trier und Rostock Seawolfs in ProA und BBL einschlägige Erfahrungen gesammelt. "Er kommt fit und austrainiert zu uns. Er wird eine Bereicherung für uns sein", sagte Ignjatovic über den 2,04 Meter großen Center.