Die Skyliners Frankfurt haben das Spitzenspiel gegen Phoenix Hagen verloren und die Tabellenführung abgegeben. Die Aufholjagd der Hessen kam zu spät.

Bittere Niederlage für die Skyliners Frankfurt am Freitagabend. Die Hessen unterlagen Phoenix Hagen in der zweiten Basketball-Liga mit 81:88 (33:48). Der Konkurrent konnte durch den Sieg im Spitzenspiel an den Frankfurtern vorbeiziehen. Die Skyliners rutschten von Platz eins auf drei ab.