Die Basketball-Bundesliga hat am Donnerstag den Spielplan für die Saison 2024/25 veröffentlicht.

Demnach starten die Frankfurt Skyliners mit einem Auswärtsspiel in die Hauptrunde. Am Sonntag, 22.September, tritt der Aufstieger in Göttingen an.

Das erste Heimspiel absolvieren die Hessen eine Woche später, 29.September, gegen Bamberg. Am Sonntag, 15.September, steht zudem bereits der Pflichtspiel-Auftakt auf dem Programm. Im Pokal sind die Skyliners beim Zweitligisten aus Trier gefordert, bei jenem Club also, den sie in den Aufstiegs-Playoffs besiegten.