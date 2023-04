Die Skyliners Frankfurt treten am Montag (15 Uhr) zum letzten Heimspiel der Saison an.

Zu Gast sind die Würzburg Baskets, die noch um die Playoff-Teilnahme kämpfen. "Dies allein spricht schon für die Qualität des Teams", sagte Frankfurts Trainer Perwas vor dem Spiel am Feiertag.

Die Skyliners stehen vor dem ersten Abstieg. Zwar haben die Hessen rein rechnerisch noch eine Chance, auch in der kommenden Saison in der Bundesliga zu spielen – für den Club seien Rechenspiele aber kein Thema, so Geschäftsführer Binas. Die Hessen wollen sich vielmehr mit Würde aus der Liga verabschieden.