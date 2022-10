Die Skyliners Frankfurt warten in der neuen Saison noch auf den ersten Sieg.

Ebenso geht es dem kommenden Gegner der Hessen, den Heidelberg Academics. Am Samstag (20.30 Uhr) kommt es zum Duell der beiden in der Studentenstadt. "Die Stimmung ist ok. Wir kommen allmählich zusammen", sagte Skyliners-Trainer Geert Hammink angesichts der zwei Niederlagen zu Saisonbeginn. In Heidelberg müssen die Hessen vor allem auf Eric Washington aufpassen. Der Aufbauspieler überragte bei der Saisonpremiere seines Teams gegen Ludwigsburg mit 18 Punkten und 14 Assists.