Im vierten Spiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga müssen die Skyliners Frankfurt am Samstag um 18 Uhr in Weißenfels beim MBC ran.

Die Hessen haben die ersten drei Spiele allesamt verloren, der MBC kann zumindest einen Sieg aus zwei Partien vorweisen.

"Ein Schlüssel wird eine sehr gute Verteidigung des Pick and Rolls sein. Vor allem die zweite Linie muss helfen und gute Arbeit machen", so Skyliners-Headcoach Geert Hammink. "In der Offensive müssen wir unsere Balance aus schnellen Entscheidungen und Ruhe finden."