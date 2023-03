Derek Cooke jr. spielte zuletzt bei Treviso Basket in Italien

Derek Cooke jr. spielte zuletzt bei Treviso Basket in Italien Bild © picture-alliance/dpa

Die Skyliners Frankfurt stecken tief drin im Abstiegskampf – jetzt hat sich der Tabellenvorletzte noch einmal verstärkt: Mit Derek Cooke jr. kommt ein reboundstarker Akteur an den Main.

Die Skyliners Frankfurt haben am Dienstagabend die Verpflichtung von Derek Cooke jr. bekanntgegeben. Der 31 Jahre alte US-Amerikaner wechselt aus Treviso zu den Hessen in die Basketball-Bundesliga und erhält beim Tabellenvorletzten einen Vertrag bis Ende der Saison. Cooke trainiert bereits mit und ist eine Option für das Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Bonn.

Headcoach Geert Hammink sagte über seinen neuen Center: "Wir haben einen Spieler gesucht, der uns beim Rebounding hilft und genau diese Rolle kann er für uns einnehmen. Dazu ist er ein guter Verteidiger."

Cooke Jr. kennt die Bundesliga, er spielte 2021 für Brose Bamberg. "Ich freue mich, wieder zurück in Deutschland zu sein. Ich denke, dass meine Energie, Verteidigung und Reboundstärke die ersten Dinge sind, mit denen ich dem Team helfen kann", sagte der Neuzugang.

Hammink: "Mit vollem Einsatz und viel Energie"

Die Lage im Tabellenkeller ist ernst für die Skyliners: Im Februar konnten die Hessen kein einziges ihrer vier Pflichtspiele gewinnen. Besonders schwer wog die Niederlage gegen den Tabellen-15. Heidelberg, gegen den man nun auch den direkten Vergleich verloren hat.

Heißt: Sind Frankfurt und Heidelberg am Ende der Saison punktgleich, steht Heidelberg in der Tabelle trotzdem vor den Frankfurtern.

Neuzugang Cooke Jr. soll helfen, den Abwärtststrend zu stoppen. "Er versteht zu 100 Prozent, in welcher Situation wir uns befinden. Wir gehen daher davon aus, dass er mit vollem Einsatz und mit viel Energie spielen wird", sagte Headcoach Hammink.