Die Skyliners gibt's jetzt auch in Indien

Die Skyliners spielen mittlerweile in Indien? Könnte man meinen. Denn eine Mannschaft aus einer indischen Millionenstadt hat mal eben die Identität des Frankfurter Basketball-Teams geklaut.

Veröffentlicht am 26.11.24 um 13:48 Uhr

So sehen die indischen Skyliners aus.

So sehen die indischen Skyliners aus. Bild © Instagram/skyliners_basketball

Es ist Sommer 2024. In der indischen Millionenstadt Surat soll bald die "Surat Ultimate Basketball Liga" starten, bei der sechs Mannschaften in einem Turnier gegeneinander antreten. Das Problem: Einige Teams müssen sich für dieses Turnier erst einmal einen passenden Namen ausdenken, auch ein eigenes Logo wird gebraucht. Eine Mannschaft fragt dazu bei ihrem Ausstatter nach Rat – und womit der um die Ecke kommt, sorgt im gut 6.000 Kilometer entfernten Frankfurt für ungläubiges Kopfschütteln.

Indisches Team nennt sich Skyliners

Nicht nur nannte sich der Verein schlichtweg "Skyliners" - ein Name, den das BBL-Team aus Frankfurt seit fast 25 Jahren für sich beansprucht. Die indisischen Basketballer übernahmen kurzerhand auch das Wappen seines hessischen Pendants, wie die Bild am Wochenende zuerst berichtet hatte . Doch wie kommt eine Basketballmannschaft aus Indien auf die Idee, den Frankfurter Verein mit Namen und Logo einfach zu kopieren?

Vermutlich gefiel dem Ausstatter der indischen Skyliners der Name einfach zu gut – bei einer Turnierkonkurrenz aus Mannschaften wie den "Dominators", "Lion Stars" oder "Alpha Warriors" fügt er sich in das Namensgebungsschema auch nahtlos ein. Den Aufwand, ein eigenes Logo zu designen, sparte sich der Ausstatter aus Indien ebenfalls. Eine schnelle Google-Suche und ein Bild kopiert: Fertig waren Name und Wappen für das Turnier. Windows-Warnmeldung inklusive.

Das "offizielle" Logo der indischen Skyliners - Windows-Warnmeldung inklusive. Bild © Instagram/skyliners_basketball (Screenshot)

Die Frankfurter nehmen’s mit Humor

Eine Google-Suche war es dann auch, durch die die Frankfurter Skyliners zum ersten Mal von ihrer indischen Kopie erfuhren. "Anfang Juli hat ein Mitarbeiter des Vereins nach unserem Namen gesucht und ist dabei auf die Mannschaft aus Indien gestoßen", erklärt Skyliners-Geschäftsführer Thomas Sulzer im Gespräch mit dem hr-Sport. "Da denkst du natürlich erst einmal, dass du dich jetzt auch noch mit einem weiteren Problem beschäftigen musst", so der Frankfurter Funktionär.

Nach einer kurzen Besprechung habe sich der Verein dann aber entschieden, das Thema ruhen zu lassen und keine rechtlichen Schritte einzuleiten. "Wenn ihnen unser Logo so gut gefällt, lassen wir das einfach so. Solange das alles im Rahmen bleibt, ist das für beide Seiten eine schöne Geschichte", sagt Sulzer.

Skyliners wollen Skyliners einladen

Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass die indischen Skyliners relativ weit vom professionellen Basketball entfernt sind und ihren Frankfurter Namensvettern auch in Sachen Popularität bei Weitem nicht das Wasser reichen können. Ganz ohne Erfolg ist das Team aus dem Westen Indiens aber zumindest nicht: Die "Surat Ultimate Basketball Liga" gewannen die Skyliners nämlich.

"Darüber haben wir uns sehr gefreut. Es ist natürlich ein gutes Omen für uns", sagt Sulzer lachend. Laut dem Frankfurter Geschäftsführer will der Verein bald sogar Kontakt mit seinem indischen Pendant aufnehmen. "Wenn irgendjemand von denen mal in Deutschland oder Europa ist, laden wir sie mal zu unseren Spielen ein." Skyliners meet Skyliners.