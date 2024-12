Skyliners an Weihnachten in Ludwigsburg

Nach dem spektakulären Sieg gegen Ulm bleibt den Bundesliga-Basketballern der Frankfurt Skyliners nicht viel Zeit zum Durchschnaufen.

Veröffentlicht am 24.12.24 um 11:58 Uhr

Die Mannschaft von Headcoach Denis Wucherer ist bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder im Einsatz, Gegner in fremder Halle ist am Donnerstag (18 Uhr) Ludwigsburg. Da die Gastgeber als aggressivstes Team der Liga gelten, erwartet Wucherer einen heißen Tanz. "Wir haben uns Ludwigsburg natürlich schon angeschaut und ich hoffe, dass die Jungs Weihnachten und die beiden Trainings bis dahin nutzen, um Energie zu tanken. Denn das wird der tougheste Gegner der Saison."