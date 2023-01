Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit Alec Ahlroth verlängert.

Wie die Nordhessen am Donnerstag bekanntgaben, bleibt der 21-jährige Deutsch-Finne bis 2024 bei den Huskies. In der laufenden Saison konnte Ahlroth bisher 27 Punkte (11 Tore) in 32 Partien sammeln.

"Alec hat diese Saison durch Einsatz, Geschwindigkeit sowie seiner Technik bewiesen, welch großes Talent in ihm steckt", so Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs. "Er ist ein junger Spieler, der sich noch weiter entwickeln wird."