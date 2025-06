Die Darts-WM in Frankfurt und die ganz großen Emotionen

Audio Die Darts-WM in Frankfurt und die ganz großen Emotionen

Audio starten

Die Eissporthalle in Frankfurt stand am Sonntagabend bei der Darts-Team-WM gleich mehrfach Kopf. Zunächst, als das deutsche Duo um den Rodgauer Martin Schindler gefeiert wurde, obwohl es bitterlich verlor. Danach beim dramatischen Finale, an dessen Ende die Weltmeister minutenlang heulten.