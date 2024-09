Schlechte Nachrichten für die Löwen Frankfurt kurz vor dem Saisonstart.

Veröffentlicht am 17.09.24 um 11:50 Uhr

Torhüter Jussi Olkinuora hat sich eine Unterleibsverletzung zugezogen und wird dem Erstligisten für circa vier Wochen fehlen. Das teilten die Hessen am Dienstag mit, nur wenige Tage vor dem Saisonstart am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers. Olkinuora wurde bereits am Montag erfolgreich operiert und beginnt nun mit der Reha. Vorerst wird nun Cody Brenner das Löwen-Tor hüten. Der Neuzugang aus Schwenningen habe "das vollste Vertrauen der Trainer", ließen die Frankfurter wissen.