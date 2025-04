Die Bundesliga-Basketballer der Frankfurt Skyliners stehen vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe.

Veröffentlicht am 02.04.25 um 15:46 Uhr

Die Mannschaft von Headcoach Klaus Perwas tritt am Freitagabend (20 Uhr) beim Mitteldeutschen BC an. Der Pokalsieger geht vor heimischem Publikum als Favorit in die erste Partie des 27.Spieltags. "Man muss feststellen, dass der MBC eine hervorragend zusammengestellte Truppe hat. Sie sind auf allen Positionen sehr gut besetzt", warnte Perwas vor dem kommenden Gegner. Der zuletzt von einer Grippe gestoppte Center Einaras Tubutis ist wieder ins Training eingestiegen und könnte eine Option sein.