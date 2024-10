Die Kassel Huskies haben am Mittwoch in der DEL2 einen klaren Heimsieg gegen die Blue Devils Weiden eingefahren.

Die Kassel Huskies haben in der zweiten Eishockey-Liga (DEL2) einen souveränen Heimsieg eingefahren. Am Mittwochabend setzten sich die Hessen vor 4109 Fans in der eigenen Arena mit 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) gegen die Blue Devils Weiden durch. Den nicht unverdienten Rückstand glich Tristan Keck im ersten Drittel aus. Im zweiten Abschnitt trafen Yannik Valenti, Ryan Olsen sowie erneut Keck für die Huskies. Der Aufsteiger machte in der Fremde zwar ein ordentliches Spiel, Kassel zeigte sich vor dem gegnerischen Kasten aber eiskalt. Im finalen Drittel erzielte Kapitän Jake Weidner den Endstand.