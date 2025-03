Der EC Bad Nauheim bekommt es in den Pre-Playoffs mit Weiden zu tun. Eine schwierige und doch machbare Aufgabe. Zumal der mögliche Viertelfinal-Gegner für Extramotivation bei den hessischen Eishockey-Cracks sorgen dürfte.

Exakt 52 Spiele lang ging es immer um ein bisschen was, um den jeweiligen Tagessieg, um eine gute Position in Deutschlands zweiter Eishockey-Liga (DEL2), am Ende noch um den Einzug in die (Pre-)Playoffs. Ab sofort aber geht es um alles. Die Crunchtime steht an, jetzt zählt’s.

Mit dabei: der EC Bad Nauheim. Die Hessen, die die Hauptrunde als Ligazehnter beendet hatten und damit gerade eben noch in die Pre-Playoffs gerutscht waren, bekommen es in der Best-of-three-Serie nun mit Weiden, Siebter des Jahrestableaus, zu tun. Die roten Teufel aus dem Hessischen also begegnen den blauen Teufeln aus der bayerischen Oberpfalz – könnte hitzig werden.

Coach Pellegrims: "Wir starten bei null"

Am Mittwoch (20 Uhr) steht das erste Duell in Weiden an, am Freitag (19.30 Uhr) dann das einzige in der Kurstadt. Sollte es nach zwei Paarungen noch keinen Gesamtsieger geben, wird dieser am Sonntag (18.30 Uhr) erneut in Weiden ausgespielt. Binnen fünf Tage fällt eine Entscheidung. Oh Eishockey, du rasanter Sport.

Nimmt man die Ergebnisse der Hauptrunde als Grundlage sowie die bessere Tabellenplatzierung starten die Bayern als Favorit ins Duell. Drei der vier Saisonspiele haben sie gewonnen – knapp war es aber immer. "Wir sind Außenseiter. Weiden hat über die gesamte Saison bessere Leistungen gebracht als wir", sagte der Bad Nauheimer Coach Mike Pellegrims auf hr-sport-Anfrage. Mit "Teamgeist" sei aber etwas drin für seine Mannschaft. "Das Team ist intakt. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob man Hauptrunde oder Playoffs spielt", so Pellegrims.

Hessenderby als zusätzlicher Anreiz

Zusätzliche Motivation könnte den Kurstädtern die Aussicht auf ein hitziges Hessenderby geben. Sollten die Bad Nauheimer die Serie für sich entscheiden, wartet im Viertelfinale das prestigeträchtige Duell gegen die Kassel Huskies.

Die Nordhessen hatten die Hauptrunde als Erster abgeschlossen und greifen daher ab dem 12. März ins Playoff-Geschehen ein. EC-Trainer Pellegrims aber wiegelt ab, will sich lieber aufs Hier und Jetzt fokussieren: "Wir denken zunächst nur an Weiden und unsere Vorbereitung auf das erste Spiel am Mittwoch." Mutmaßlich der erfolgsversprechenste Ansatz.