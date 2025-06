Löwen Frankfurt verpflichten neuen Torwart

Die Löwen Frankfurt haben sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Dienste des ehemaligen Nationaltorhüters Mirko Pantkowski gesichert.

Veröffentlicht am 09.06.25 um 19:24 Uhr

Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechselt der 27-Jährige von den Kölner Haien zum Tabellenzehnten der vergangenen Saison. In Frankfurt erhält der gebürtige Nordhesse Pantkowski einen Einjahresvertrag. In der DEL stand Pantkowski insgesamt 145 Mal auf dem Eis, unter anderem für die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie. 2019 debütierte er für die deutsche A-Nationalmannschaft.