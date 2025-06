Die Kassel Huskies haben in ihrem Kader eine weitere Kontingentstelle besetzt.

Wie der nordhessische Zweitligist am Donnerstag mitteilte, schließt sich der Kanadier Mitchell Hoelscher den Schlittenhunden an. Der 25 Jahre alte Angreifer war zuletzt in der Slowakei beim dortigen Erstligisten HC Slovan Bratislava aktiv. Dort erzielte Hoelscher 20 Tore in 58 Spielen.