Die Löwen Frankfurt haben Stürmer Matthew Wedman mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet.

Das gab der Eishockey-Erstligist am Montagabend bekannt. Der 26 Jahre alte Kanadier spielte in der vergangenen Saison in der Slowakei für Banska Bystrica, für das er in 56 Spielen 25 Tore erzielte. "Matthew ist ein unangenehmer Gegenspieler, der seine Qualitäten vor dem Tor hat", sagte Löwen-Assistenz-Trainer Jan Barta, der von Wedman vollends überzeugt ist. "Seine Präsenz im Slot und seine gradlinige, effiziente Spielweise macht unsere Mannschaft besser", sit sich Barta sicher.