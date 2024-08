Rund um das Vorbereitungsspiel des EC Bad Nauheims in Bad Tölz kam es zu Ausschreitungen und Sachbeschädigung. Die Polizei spricht von einer "aggressiven Stimmung" und ermittelt jetzt gegen Fans des Wetterauer Eishockey-Klubs.

Veröffentlicht am 21.08.24 um 17:33 Uhr

Es sollte der erste Härtetest des EC Bad Nauheim für die neue Zweitliga-Saison werden, doch nach den Vorfällen rund um das Testspiel am Dienstagabend in Bad Tölz, rückt der 5:3-Sieg der Wetterauer in den Hintergrund. Verschiedene Vorwürfe stehen im Raum.

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung

Fans des EC Bad Nauheim hatten schon am Nachmittag an eine Brücke das Graffiti "FS02" gesprüht. Das teilte ein Sprecher der Bad Tölzer Polizei auf Nachfrage dem hr-sport mit. Dieses sogenannte "Tag" ist der Bad Nauheimer Fanszene zuzuordnen und steht für "Fanatics Nauheim 2002" - die Ultra-Gruppierung des Klubs.

Gestützt durch eine Zeugenaussage hat die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen neun Fans eingeleitet. Wobei schon auf der Rückreise nach Bad Nauheim ein Fahrzeug von den Beamten gestoppt wurde, in dessen Kofferraum sich Sprühdosen befanden.

"Aggressive und hitzige Stimmung"

Weiter sollen sich Anhänger des EC Bad Nauheims und des SC Riessersee zusammengeschlossen haben und vor Spielbeginn auf Fans der Tölzer Löwen getroffen sein. Dabei kam es zu "handgreiflichen Auseinandersetzungen" mit einer "hitzigen und aggressiven Stimmung", wie die Polizei beschrieb. Die hinzugerufenen Beamten hätten die Situation dann aber schnell wieder beruhigen und die teils vermummten Fans voneinander trennen können.

Während des Spiels soll es dann Provokationen der Bad Tölzer Fans in Richtung des Auswärtsblocks gegeben haben. Das berichteten Augenzeugen dem hr-sport. Die Polizei bestätigte dazu, dass noch während des Spiels zehn Fans des Stadions verwiesen wurden und es sich dabei "überwiegend um Bad Tölzer Fans" handelte.