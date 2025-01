Platzmangel beim Winter Game Löwen Frankfurt müssen sich in die Eintracht-Kabine zwängen

Die Löwen Frankfurt sind heiß aufs Winter Game im großen Fußball-Stadion. Was die Eishockey-Profis allerdings lernen mussten: So viel Platz die Arena von Eintracht Frankfurt auch bietet, in der Kabine wird es ganz schön eng.

Ganz schön eng: Die Eintracht-Kabine ist derzeit gefüllt mit dem Equipment der Löwen Frankfurt. Bild © hessenschau.de

Daniel Pfaffengut ist ein Fan von Eintracht Frankfurt. Zumindest im weitesten Sinne. "Als ich hierhergekommen bin, habe ich einen großen Eintracht-Fan kennenlernen dürfen. Ich bin selbst auch schon bei einigen Spielen gewesen", erzählt der Center der Löwen Frankfurt dem hr-sport. Besonders die beiden Stürmer der SGE, Omar Marmoush und Hugo Ekitiké haben es dem Eishockey-Profi, der erst vergangenen Sommer nach Frankfurt gewechselt war, angetan. Als bekannt wurde, dass die Löwen das Winter Game gegen die Adler Mannheim im Stadion der Eintracht absolvieren dürfen, schaltete Pfaffengut schnell. "Ich habe mir dem Platz von einem der beiden gewünscht", so der 28-Jährige. Und sein Wunsch wurde erhört. Am Samstag (18 Uhr) sitzt Pfaffengut in der Kabine dort, wo sonst Torjäger Marmoush sitzt. Videobeitrag Die Löwen Frankfurt übernehmen das Eintracht-Stadion Video Bild © PENNY DEL / City-Press GmbH Ende des Videobeitrags "Die Jungs müssen sich ein bisschen reinquetschen" Die Vorfreude auf das Match ist beim gebürtigen Kaufbeurer auch deshalb "riesig". Einen klitzekleinen Nachteil hat der prominente Kabinenplatz dann aber doch: "Man hat deutlich weniger Platz, wenn man sich umzieht", sagt Pfaffengut. Wenn er sich neben seinen Spind-Nachbarn setzt, berühren sich die Hüften der beiden. Nun hat der Platzmangel in der Eintracht-Kabine natürlich nichts speziell mit dem Platz von Marmoush zu tun. Es handelt sich viel mehr um ein generelles Problem. "Die Stores sind ein bisschen schmaler. Deswegen müssen sich die Jungs da ein bisschen reinquetschen, aber das ist schon okay", erklärt Betreuer Marko Suvelo. Weitere Informationen Die Doku zum Spiel im hr-fernsehen Das Winter Game lässt die Herzen der Eishockey-Fans höher schlagen. Der hr-sport würdigt das Spektakel mit einer eigenen Dokumentation. "Heiß auf Eis - Wenn das Frankfurter Waldstadion zur Eishockey-Arena wird" ist am Sonntag, 5. Januar, nicht nur im hr-fernsehen zu sehen (21.45 Uhr), sondern auch in der ARD-Mediathek und bei YouTube zu finden. Ende der weiteren Informationen Nähe zur Nervenberuhigung Die Kabinenplätze sind für Fußballer völlig ausreichend, für Eishockey-Spieler aber nur so lange, bis sie ihre Ausrüstung anziehen. Dann wird's kuschelig in den Katakomben des Waldstadions. Pfaffengut und Co. werden es mit Sicherheit überleben. Immerhin ist das Winter Game ja eine einmalige Geschichte. "Wir werden vor dem Spiel alle extrem aufgeregt sein", ist sich der Center sicher. Da könnte die Tuchfühlung mit den Teamkameraden doch vielleicht auch ganz beruhigend für die Nerven sein.