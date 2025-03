Im ersten Spiel der Pre-Playoffs der DEL2 hat der EC Bad Nauheim gegen die Blue Devils Weiden dramatisch in der Overtime verloren.

Der EC Bad Nauheim hat das erste Spiel der Pre-Playoffs dramatisch verloren. Gegen die Blue Devils Weiden ging es für die Hessen am Mittwochabend in die Overtime, am Ende stand es 5:6. Das Spiel gestaltete sich dabei spektakulär, erst in der Schlussminute glich Bad Nauheim in der regulären Spielzeit zum 5:5 aus.

Das Bad Nauheimer Heimspiel der Best-of-3-Serie findet dann am Freitag (19.30 Uhr) statt, ehe es am 9.März erneut in Weiden zum entscheidenden Duell kommen könnte, sollte Weiden nicht auch das zweite Spiel gewinnen. Setzen sich die Bad Nauheimer durch, kommt es im Viertelfinale zum Derby gegen die Kassel Huskies. Die Nordhessen hatten die Hauptrunde als Erster beendet.