Fischer über Eintracht-Jahr: "Krasser geht es nicht"

Eintracht-Präsident Peter Fischer hat sich in einer Weihnachtsansprache über das abgelaufene Jahr geäußert. "Krasser geht es überhaupt nicht. Das, was die Eintracht-Familie erlebt hat, war unglaublich", sagte er in einem an die gut 120.000 Mitglieder gerichteten Video am Samstag . "Was war Camp Nou? Heimspiel für Eintracht Frankfurt! Und die Mannschaft hat Barcelona mal gezeigt, wer zaubert." Eine solche Reise habe es noch nie gegeben. "Ich denke, ihr habt jetzt an den Weihnachtsfeiertagen noch mal Zeit, euren eigenen Film zurücklaufen zu lassen", so Fischer in Richtung der Fans.