Marmoush: "Das hat mich sehr überzeugt"

Eintracht-Neuzugang Omar Marmoush hat in einem ersten Video-Auftritt in den vereinseigenen Medien Werbung für sich gemacht. "Ich bin auf jeder Position einsetzbar und kämpfe immer für die Mannschaft. Ich gebe immer 100 Prozent und mag es gar nicht, zu verlieren", so der 24 Jahre alte Angreifer. Warum der begehrte Ägypter ablösefrei zur Eintracht wechselt? Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien gut gewesen, die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren habe ihm zugesagt und die Fans "gehören zu den besten Deutschlands", so Marmoush. "Das hat mich sehr überzeugt."