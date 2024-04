Schmidt: Lilien-Abstieg hätte "bitteren Beigeschmack"

Heidenheims Trainer Frank Schmidt (r) im Gespräch mit Torsten Lieberknecht. Bild © Imago Images

In der vergangenen Saison sind beide Mannschaften mit gleicher Punktzahl in die Bundesliga aufgestiegen, nun kreuzen sich die Wege von Darmstadt 98 und dem 1. FC Heidenheim erneut auf besondere Weise. Heidenheim könnte sich am Sonntag (19.30 Uhr) am Böllenfalltor den Klassenerhalt sichern und gleichzeitig den Abstieg der Lilien besiegeln. Den Verbleib in der Bundesliga ausgerechnet beim Mitaufsteiger zu schaffen, hätte für Schmidt "definitiv" einen Beigeschmack. "Wenn wir mal zurückdenken, es war schon was Besonderes, dass der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Heidenheim sich letztes Jahr durchgesetzt haben, zusammen aufgestiegen sind", erinnerte Schmidt, der mit Torsten Lieberknecht befreundet ist: "Ich hätte mir gewünscht, dass es beide Mannschaften schaffen."