Politiker schickt Protestbrief an italienischen Botschafter

Um gegen die angekündigte Verfügung des Innenministeriums zu protestieren, hat sich der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Armand Zorn (SPD) in einem Brief an den italienischen Botschafter in Berlin gewandt. In dem Schreiben, das dem hr-sport vorliegt, drückt der Eintracht-Fan dem Diplomaten seine "Verwunderung und Bestürzung" aus. Das geplante Verkaufsverbot von Tickets an Frankfurt-Anhänger für das Champions-League-Spiel in Neapel sei "ein schwerwiegender Eingriff in den sportlichen Wettbewerb und die Fankultur der Eintracht und des Fußballs im Generellen". Das Argument der Sicherheitslage rechtfertige polizeiliche Maßnahmen, um das Großereignis abzusichern, jedoch kein pauschales Verbot. "Ich fordere die Regierung der Republik Italien daher nachdrücklich dazu auf, die Verfügung gegen SSC Neapel aufzuheben und den Verkauf von Tickets an die Eintracht, gemäß dem Gästekontingent der UEFA-Regeln, zuzulassen", so Zorn.