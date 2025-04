Eintracht Frankfurt kann mit einem Heimsieg gegen Leipzig einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen. Die Heim-Statistik gegen die Bullen macht Mut. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Die gesamte Eintracht-PK vor dem Leipzig-Heimspiel Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Bundesliga-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Eintracht Frankfurt kann im Topspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr) einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation machen.

Die Ausgangslage

Immer noch bestens. Das Aus in der Europa League gegen Tottenham war zwar ein Dämpfer, auch das 0:0 in Augsburg war kein Fußballfest. Weil aber alle anderen Konkurrenten im Rennen um die Qualifikation zur Champions League ebenfalls eher gemächlich zu Werke gehen, steht die Eintracht nach wie vor auf Tabellenplatz drei. Auf den Gegner aus Leipzig sind es drei, auf den SC Freiburg auf dem ersten Nicht-CL-Platz vier Punkte Abstand. Mit einem Sieg gegen den Retortenklub aus Sachsen könnte die Eintracht also einen riesigen Schritt in Richtung Königsklasse machen.

Und bei Leipzig? Ist die Laune trotz Tabellenplatz vier eher durchwachsen. Aus den vergangenen fünf Spielen konnte RB nur zwei gewinnen, zuletzt gab es ein trostloses 1:1 gegen Kiel. Gemessen an den Ansprüchen und der finanziellen Ausstattung natürlich viel zu wenig für die Sachsen. Hinzu kommen leichte atmosphärische Störungen, unlängst gab es Berichte, dass der Verein die Anzahl der Dauerkarten reduzieren will, weil man das Stadion nicht vollbekommt. Tja.

Das Personal

Mario Götze und Kaua Santos fehlen weiterhin, Igor Matanovic ist krank. "Ansonsten sind alle Jungs an Bord", sagt Trainer Dino Toppmöller. Auf große Experimente wird der Coach aber wohl verzichten.

So könnte die Eintracht gegen Leipzig spielen. Bild © hessenschau.de

RB Leipzig muss auf Abwehrchef Willi Orban verzichten. Der Innenverteidiger hat weiter muskuläre Probleme und fällt aus. Wieder mit dabei ist hingegen Spielmacher Xavi Simons, der seine Gelbsperre abgesessen hat. Auch David Raum, Assan Ouedraogo und Kevin Kampl stehen wieder im Spieltagskader. Bei Antonio Nusa entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig.

So könnte Leipzig spielen: Vandevoordt - Nedeljkovic, Klostermann, Bitshiabu, Lukeba - Seiwald, A. Haidara - R. Baku, Xavi - Sesko, Openda

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir haben uns in den ersten 30 Saisonspielen eine brutale Ausgangssituation erarbeitet und wissen, dass wir mit einem Heimsieg einen Riesenschritt machen können. Zuhause sind wir in dieser Saison bärenstark. Das gibt uns einen zusätzlichen Push. Wir wollen unbedingt gewinnen. Aber egal, in welche Richtung es geht, haben wir danach auch noch drei Spiele."

Zsolt Löw: "Ich würde nicht sagen, dass wir Außenseiter sind. Es wird sicherlich ein sehr gutes Fußballspiel sein für die Zuschauer, beide Mannschaften spielen sehr intensiven Fußball und ein aggressives Pressing. Es geht um viel."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

All Eyes on Kevin Trapp: Mit der Verletzung von Kaua Santos hat sich die Frage nach der Nummer eins im Eintracht-Tor von selbst geregelt, schon gegen Augsburg stand der zuvor am Schienbein verletzte Kevin Trapp wieder im Tor der Hessen. Und machte seine Sache ausgesprochen gut. In der ersten Halbzeit patschte Trapp einen Ball aus kurzer Distanz an die Latte, in den Schlussminuten hielt er den Punkt mit einer sensationellen Parade gegen Phillip Tietz fest. "Ich freue mich auch, dass ich den Ball am Ende halten konnte. Der Punkt kann uns im Endspurt noch helfen", so Trapp nach dem Spiel. Wohl dem, der zwei solche Torhüter hat.

Lediglich 48 Saisontore hat RB erst geschossen, was angesichts der hochqualitativen Offensive ein paar zu wenig sein dürften. Ganze zwölf davon entfallen allerdings auf Benjamin Sesko, der Mann hat also jedes vierte RB-Tor in dieser Spielzeit erzielt. Zuletzt traf Sesko per Elfmeter gegen Kiel, gut möglich, dass in den verbleibenden vier Spielen noch ein paar Treffer dazukommen. Es könnten die letzten Spiele von ihm im RB-Dress sein, Berichten zufolge steht der Slowene bei diversen Premier-League-Klubs auf dem Zettel.

Die Statistik zum Spiel

Es dürfte schwierig werden, einen anderen Gegner in der Bundesliga zu finden, gegen den die Bilanz so zweigeteilt ist wie gegen RB. Konnte die Eintracht in Leipzig erst eins von zehn Spielen gewinnen, stellt sich die Sache zuhause gänzlich anders dar. Noch nie konnte RB in Frankfurt einen Sieg feiern, in zehn Spielen ging die Eintracht fünfmal als Sieger vom Platz, fünfmal hieß es am Ende remis.

Geht es für die Leipziger ins Waldstadion, ist für die Sachsen nix zu holen. Eine Ungeschlagen-Serie, die die Eintracht am Samstag sicherlich gerne ausbauen würde.

So verfolgen Sie die Partie

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig können Sie live im Ticker und im Audiostream auf sportschau.de verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Sky zu sehen.

Die Highlights des Hinspiels