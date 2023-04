Glasner denkt über Systemumstellung nach

Eintracht Frankfurt könnte in den kommenden Spielen mit Viererkette auflaufen. Das stellte Trainer Oliver Glasner nach der Niederlage in Dortmund in Aussicht. "Wir können auch mal wieder auf Vier umstellen, schauen, ob das möglich ist, dass wir zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger finden, die das gewohnt sind zu spielen", so Glasner in der Pressekonferenz. Es mache "keinen Sinn, die Jungs irgendwo reinzudrängen, wo sie dann schlecht aussehen". Im Spiel in Dortmund hatten Tuta, Makoto Hasebe und Christopher Lenz die Dreierkette gebildet. In den letzten 20 Minuten hatte zudem Dario Gebuhr sein Bundesliga-Debüt gefeiert.