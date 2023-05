AS Rom wohl an N'Dicka dran

Eintracht-Verteidiger Evan N'Dicka könnte im Sommer nach Italien wechseln. Wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtet, hat sich die Berater-Agentur des Franzosen, dessen Vertrag im Sommer in Frankfurt endet, in den vergangenen Tagen mit den Verantwortlichen von AS Rom getroffen, um über ein Engagement in der neuen Saison zu sprechen. Demnach bietet der Serie-A-Club dem Verteidiger ein Jahressalär von knapp drei Millionen Euro - netto. Auch der FC Barcelona soll weiter an N'Dicka interessiert sein. Ein Verbleib in Frankfurt ist beim jungen Franzosen nahezu ausgeschlossen.