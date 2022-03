Barca-Tickets wohl nur für Mitglieder

Eintracht Frankfurt hat das Prozedere für den Ticket-Vorverkauf für das Hinspiel gegen den FC Barcelona (7. April, 21 Uhr) in der Europa League bekanntgegeben. Die Dauerkarteninhaber haben Vorkaufsrecht auf ihren angestammten Platz. In der zweiten Verkaufsphase werden die Mitglieder mit Tickets versorgt, die in der Corona-Pandemie besonders treue Stadiongänger waren. Dann sind alle anderen Mitglieder an der Reihe. Weil die Eintracht mit mehr als 200.000 Ticketanfragen rechnet, scheint ein freier Verkauf von Restkarten nahezu ausgeschlossen. "Wer seine Eintrittskarte gegen den FC Barcelona an den Schwarzmarkt oder eine Drittplattform verkauft, wird dauerhaft vom Bezug von Eintrittskarten ausgeschlossen und verliert seine Dauerkarte", warnte Vorstandssprecher Axel Hellman deshalb vorsorglich.