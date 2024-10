Uzun gegen Riga in der Startelf

Neuzugang Can Uzun wird im Europa-League-Heimspiel am Donnerstag (18.45 Uhr) gegen Riga sein Startelf-Debüt für Eintracht Frankfurt feiern. Das verriet Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Can hat in den letzten Wochen Schritte nach vorne gemacht, er wird starten." Angesichts von sechs Spielen in den kommenden 18 Tagen kündigte Toppmöller zudem weitere Wechsel in der Startelf an, wie groß die Rotation ausfallen wird, blieb aber ein Geheimnis. "Wir müssen da schauen, wer vom Profil passt und wer in Form ist." Ein heißer Kandidat für die erste Elf ist Aurèle Amenda. "Es könnte sein, dass in der Verteidigung jemand die Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen."