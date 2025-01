Toppmöller schweigt zu Marmoush-Nachfolger

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hält sich mit Blick auf einen möglichen Nachfolger von Stürmer Omar Marmoush bedeckt. "Bezüglich Nachfolgern möchte ich jetzt erst mal gar nichts zu sagen – auch nicht, welches Profil am besten passt", sagte Toppmöller vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Ferencvaros Budapest am Donnerstag (21 Uhr im Audio-Stream auf hessenschau.de). Toppmöller betonte, "totales Vertrauen" in Sportvorstand Markus Krösche und die Scouts zu haben. "Am Ende setzen wir uns zusammen und werden gemeinsam entscheiden, welcher Spieler am besten zu uns passt."