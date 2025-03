Trapp fällt gegen Stuttgart aus

Kevin Trapp wird wegen seiner Schienbeinverletzung auch das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr) verpassen. Das teilte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz zum Spiel am Freitag mit. Er hoffe, dass Trapp in der kommenden Woche wieder mit der Mannschaft trainieren könne. Besser sieht die Lage im zentralen Mittelfeld aus. Die zuletzt angeschlagenen Ellyes Skhiri, Hugo Larsson und Oscar Hojlund hätten das Abschlusstraining vollumfänglich absolviert und seien Kandidaten für die Startelf. "Da müssen wir abwägen, was am meisten Sinn macht", so Toppmöller. Innenverteidiger Arthur Theate werde "im Normalfall" in der Startelf stehen.