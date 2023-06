Medien: Interesse an Pieringer

Darmstadt 98 soll Interesse an einer Verpflichtung des 23 Jahre alten Stürmers Marvin Pieringer haben. Das berichten sowohl Ruhr Nachrichten als auch die Bild. Pieringer besitzt aktuell noch einen Vertrag bei Schalke 04, war in der abgelaufenen Saison aber an Paderborn ausgeliehen. Nach der Weiterbeschäftigung von Simon Terodde in Gelsenkirchen soll Pieringer einen Wechsel anstreben, so die Berichte, nach denen neben den Lilien auch Heidenheim um die Dienste des Angreifers buhlt. Pieringer hatte in der abgelaufenenen Saison in 23 Spielen zehn Tore und achte Vorlagen geschafft.