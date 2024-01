18 Stunden Busfahrt? Ein teurer Flug? Oder doch mit dem Auto? Der Bahnstreik stellt gut 2.000 Fans von Darmstadt 98 auf dem Weg zum Auswärtsspiel bei Union Berlin vor große Probleme.

Als die Lokführergewerkschaft GDL am Montag den Bahnstreik verkündete, sorgte das beim SV Darmstadt 98 für ordentlich Wirbel. Vor allem bei den Fans, denn das Spiel der Lilien am Sonntag bei Union Berlin (15.30 Uhr) fällt mitten in die Streik-Zeit. Einige hundert Darmstädter Fans hatten schon ein Bahnticket nach Berlin in der Tasche oder planten zumindest eine Auswärtsfahrt auf Schienen. Viele Verbindungen fallen nun aus – eine Garantie, dass angekündigte Züge wirklich fahren, gibt es insbesondere dieser Tage nicht.

2.000 Lilien-Fans wollen trotzdem nach Berlin. "Unsere Fans werden jetzt auf sehr unterschiedlichen Wegen nach Berlin kommen", sagte Lilien-Fanbeauftragter Alexander Lehné dem hr-sport. Der Verein reagierte schnell, denn der Busmarkt war nach Verkündigung des Streiks schnell ziemlich umkämpft.

Und so buchten die Lilien einen zusätzlichen Bus, insgesamt sind es jetzt sechs Fan-Busse, die in die Hauptstadt aufbrechen. Eine harte Tour, mit insgesamt 18 Stunden Hin- und- Rückfahrt. Aber immerhin sind gut 300 Darmstadt-Fans damit versorgt. Doch wie kommt der Rest nach Berlin? Lehné: "Das wird schon ein ziemlich großes Tetris-Spiel."

Mit Bus, Flugzeug oder Fahrgemeinschaft zum Union-Spiel

Die Wege der Fans sind vielschichtig. "Einige weichen von der bestreikten Deutschen Bahn auf private Bahnunternehmen aus, einige werden fliegen, die meisten aber werden mit dem Auto fahren", sagte der Darmstädter Fan-Beauftragte. Auch Lehné fährt mit drei Kumpels am Samstag im Wagen nach Berlin.

"Was gerade wirklich hilft, ist unser Mitfahrportal auf der Homepage von Darmstadt 98. Da ist schon eine Menge los, jeder hilft jedem, damit jedes Auto Richtung Berlin irgendwie voll wird und keiner auf der Strecke bleibt." Die Solidarität untereinander sei sehr groß, so Lehné. "Unsere Fans nehmen den Streik so ein bisschen auch als Herausforderung. Nach dem Motto: Uns werden hier ein paar Steine in den Wege gelegt, die räumen wir jetzt weg oder gehen drum herum."

Stimmung bei den Lilien-Fans blendend

Klar, die Anreise-Probleme nerven. Grundsätzlich ist die Stimmung bei den Lilien-Fans aber blendend. Das liegt eher nicht am Anfahrtsweg, sondern am Last-Minute-2:2 vor einer Woche gegen Eintracht Frankfurt. "Das 2:2 war wirklich Balsam für die Lilien-Seele. Der Glauben, dass wir in der Bundesliga den Klassenerhalt schaffen können, ist bei den Fans spürbar gestiegen", berichtet Lehné.

Für Lehné war das Unentschieden im Derby genau der Push, den Darmstadt 98 und seine Fans zu Beginn der Rückrunde gebraucht hätten. Und so fahren die Darmstädter Anhängerinnen und Anhänger mit neuem Selbstbewusstsein zum wichtigen Auswärtsspiel zu Union Berlin – egal ob mit Bus, Auto oder Flugzeug. Mit Letzterem ist übrigens die Darmstädter Mannschaft unterwegs.