Lilien-Endspurt fix terminiert

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die letzten vier Zweitliga-Spiele des SV Darmstadt 98 in dieser Saison fix terminiert. Die Lilien treten demnach zunächst zweimal samstags an, die Partien am 33. Und 34. Spieltag steigen an einem Sonntag. Den Auftakt in die Schlussphase der Saison machen die Hessen am 26. April (13 Uhr) bei Preußen Münster, es folgt das Heimspiel genau eine Woche später gegen den Hamburger SV (13 Uhr). Das letzte Auswärtsspiel der Saison findet am 11. Mai (13.30) in Kaiserslautern statt. Nach dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg am 18. Mai (15.30 Uhr) beginnt die Sommerpause (oder die Relegation).