Der SV Darmstadt 98 hat still und heimlich Nägel mit Köpfen gemacht und Clemens Riedel langfristig an sich gebunden. Die Entwicklung des Abwehrtalents bringt die Lilien weiter nach vorne.

Wenn ein Trainer in den Moment, in dem es etwas schwieriger läuft und der Gegenwind größer zu werden droht, auf Talent und Entwicklung statt auf Sicherheit und Erfahrung setzt, dann muss ihn ein Spieler sehr von sich überzeugt haben.

Clemens Riedel blieb bei Darmstadt 98 in der Startelf, obwohl die beiden Auswärtspartien in Heidenheim und Bielefeld nach der Mega-Serie unglücklich verloren gingen. Sein Coach Torsten Lieberknecht setzte weiterhin auf den erst 19 Jahre alten Innenverteidiger. Und was folgte? Zwei Zu-Null-Siege mit einem für sein Alter schon sehr souverän agierenden Riedel - und damit die Verteidigung der Spitzenposition.

Lilien verlängern mit Riedel und setzen Ausrufezeichen

Die Lilien machten daher Nägel mit Köpfen und setzten am Donnerstagnachmittag mit der Verlängerung des bis 2024 laufenden Vertrags um zwei weitere Jahre bis 2026 ein Ausrufezeichen. Einerseits nach innen, weil Darmstadt zeigt, dass der Schritt vom Nachwuchskicker zum Profi am Böllenfalltor gelingen kann.

Andererseits nach außen. Die Lilien reifen immer weiter, sie sind kein Selbstbedienungsladen für größere Clubs. Ein Top-Talent wie Riedel stand auf der Liste anderer Vereine. Doch diese Tür ist nun geschlossen.

Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter, sagte in der offiziellen Pressemitteilung: "Clemens ist ein hervorragendes Beispiel, dass man als Jugendspieler bei den Lilien den Sprung in den Profi-Bereich schaffen und sich dort auch etablieren kann, wenn man einen klaren Fokus sowie großen Willen mitbringt und bereit ist, hart zu arbeiten."

Deshalb hat Riedel einen neuen Vertrag unterzeichnet

Coach Lieberknecht betonte derweil: "Er weist trotz seines jungen Alters bereits eine enorme Professionalität und Hingabe für seinen Job auf. Er ist sehr akribisch in der Trainingsvor- und Trainingsnachbereitung, hat dazu körperlich zugelegt."

Und Riedel selbst begründete: "Das ganze Gesamtpaket, was mir der Club aufgezeigt hat, passt sehr gut. Die Entwicklung, die man mir aufgezeigt hat, gefällt mir." 26 Pflichtspiele hat der gebürtige Wetterauer in seiner noch jungen Profi-Karriere bereits absolviert. Weitere - das ist sicher - werden zeitnah hinzukommen.