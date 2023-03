Dämpfer im Aufstiegsrennen: Darmstadt 98 unterliegt auswärts in Bielefeld. Damit kann die Tabellenführung an diesem Wochenende passé sein. Angreifer Mathias Honsak trifft erst an den Pfosten, dann ins Tor - und bereitet den Lilien nun Sorgen.

Der SV Darmstadt hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Das Team verlor am Samstag auswärts 1:3 (0:0) bei Arminia Bielefeld. Lange taten sich die Lilien schwer auf der Alm, bis Mathias Honsak die Führung besorgte (54.). Bielefelds Manuel Prietl glich in der 72. Minute aus, Benjamin Kanuric schoss das 2:1 in der Nachspielzeit (90.+1.), Fabian Klos erhöhte (90.+4.).

Trainer Torsten Lieberknecht schickte erstmals Neuzugang Filip Stojilkovic von Beginn an aufs Feld, Frank Ronstadt rückte auf die Bank, Honsak auf die zentrale Spielmacherposition. Das Spiel von Stojilkovic wäre aber beinahe nach zwölf Minuten vorbei gewesen, als der Schweizer gegen seinen Gegenspieler nachtrat (auch wenn er ihn dabei nicht traf). Der erfahrene Schiedsrichter Felix Brych verzichtete zum Glück für die Darmstädter auf eine Rote Karte.

Honsak trifft den Pfosten

Die Lilien hatten bis dato das Spiel bestimmt und sich innerhalb der ersten vier Minuten drei Ecken herausgespielt. Zwingender wurden aber zunächst die Gastgeber, als Stürmer Klos nur knapp eine Hereingabe von Sebastian Vasiliadis verpasste (13.). Erst zehn Minuten später schepperte es auf der anderen Seite: Nach einem feinen Ball von Fabian Holland in den Lauf sprintete Honsak halblinks aufs Bielefelder Tor und traf mit einem satten Schuss den rechten Pfosten. Die langen Bälle von außen in die Spitze blieben ein beliebtes Mittel der Darmstädter.

Dennoch lahmte das Spiel nach vorne über weite Strecken. Man merkte, dass hier die beiden Teams mit den besten Zweikampfwerten der Liga aufeinander trafen - es war ein intensives, aber keineswegs unfaires Spiel. In der 40. Minute prüfte Bielefelds Masaya Okugawa den 98-er Schlussmann Marcel Schuhen. So ging das Unentschieden zur Pause in Ordnung.

Lang und weit bringt Heiterkeit

Es war wieder ein langer Ball, der die Führung für die Lilien brachte - und zwar der längstmögliche: Torwart Schuhen schickte mit einem Schuss über fast das gesamte Spielfeld Honsak auf die Reise, der zwei Gegenspieler abschüttelte, den Ball mit dem Kopf vorlegte und ihn aus der Luft ins rechte Eck wuchtete (54.). Nur kurze Zeit später startete Stojilkovic nach einem Ball in die Tiefe durch, scheiterte aber an Bielefelds Schlussmann Martin Fraisl (55.).

Darmstadts Torschütze Honsak musste in der 58. Minute verletzungsbedingt vom Feld - der genesene Braydon Manu ersetzte ihn. Nicht die einzige Schrecksekunde: Nach einer ungenügenden Kopfballabwehr von Clemens Riedel zog Bielefelds Robin Hack fulminant ab - doch Torwart Schuhen lenkte den Ball sensationell übers Tor (61.). Die Arminia brannte nun: Klos setzte einen Kopfball aus kürzester Distanz übers Tor (65.). Der Ausgleich zeichnete sich also ab und wurde in der 72. Minute Realität: Eine Ecke von Bielefelds Hack legte Klos in die Mitte, wo Prietl einköpfte.

Lilien zu selten zwingend nach vorne

Eine Viertelstunde vor dem Ende brachte Lieberknecht Magnus Warming für Phillip Tietz, auch Stojilkovic musste für Jannik Müller weichen. Der Defensivmann sollte hinten für Stabilität sorgen - doch auch er konnte das 1:2 nicht verhindern: In der 90.+1. Minute knallte der Österreicher Kanuric nach einer Unordnung in der Lilien-Abwehr den Ball in den Winkel. Klos erhöhte kurze Zeit später nach einer unglücklichen Kopfball-Rettung von Schuhen auf 3:1 (90.+4.). Darmstadt trat in der gesamten Partie zu selten zwingend auf und ließ die Hausherren nach der Führung wieder ins Spiel kommen. So kam es zur zweiten Niederlage nacheinander.

Die Lieberknecht-Mannschaft bleibt zwar vorerst Erster, Verfolger Heidenheim mit einem Sieg in Düsseldorf und Hamburg mit einem Sieg in Karlsruhe am Sonntag können vorbeiziehen. Für Darmstadt geht es in einer Woche daheim gegen den 1. FC Kaiserslautern weiter.