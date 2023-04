Darmstadt 98 macht den nächsten großen Schritt in Richtung Bundesliga: Gegen Karlsruhe können die Lilien einen frühen Rückstand drehen.

Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 hat am Freitagabend einen Heimsieg gefeiert: Die Lilien gewannen mit 2:1 (1:1) gegen den Karlsruher SC. Fabian Schleusener brachte die Gäste in Führung (11. Minute), Braydon Manu (26.) und Phillip Tietz (51.) drehten mit ihren Toren die Partie.

Trotz der Niederlage in Düsseldorf baute Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht seine Startelf nur um, weil er dazu gezwungen war: Clemens Riedel fiel mit einer Knöchelverletzung aus, dafür kam Patric Pfeiffer nach Verletzungspause zu seinem ersten Einsatz von Beginn an im Jahr 2023. Der SVD legte schwungvoll los und jubelte bereits nach drei Minuten über einen Treffer von Filip Stojilkovic, der wegen einer Abseitsstellung aber keine Anerkennung fand.

Schleusener fein mit der Hacke

Mit dem ersten Angriff schockte dann der KSC die Hausherren: Auf einen Fehlpass von Jannik Müller folgte eine schöne Kombination, die Schleusener per Hacke zum 0:1 vollendete (11.). Im Anschluss bauten die Karlsruher ein Bollwerk auf, das aber nur bis zur 26. Minute hielt: Tietz spielte Manu herrlich frei, der den Ball an KSC-Keeper Marius Gersbeck vorbei zum Ausgleich einschieben konnte.

In der Folge hatte Tietz per Fernschuss (32.) und Kopfball (35.) zwei gute Chancen, aber auch der KSC zeigte sich noch mal: Marvin Wanitzek hatte an der Strafraumkante viel Zeit für einen Abschluss, seinen nicht allzu platzierten Schuss konnte Marcel Schuhen parieren.

Pfeiffer legt für Tietz auf

Gut fünf Minuten nach Wiederanpfiff klappte es dann auch mit dem Tietz-Treffer: Eine Ecke von Marvin Mehlem verlängerte Pfeiffer so, dass der Stürmer nur noch einnicken musste - 2:1! Nach einem katastrophalen Fehler der Karlsruher hätte Stojilkovic in der 53. Minute direkt nachlegen können, kam mit seinem Schuss aber nicht an Gersbeck vorbei. Auf der Gegenseite konnte Schuhen einen Versuch von Luca Cueto entschärfen (57.).

In der Folge überließen die Lilien dem KSC häufig den Ball und zogen sich zurück, der Druck der Gäste wuchs. In der 67. kam es erneut zum Duell Cueto gegen Schuhen, auch dieses Mal mit dem besseren Ende für den SVD-Keeper, der rechtzeitig ins kurze Eck abtauchen konnte. Nur eine Minute später blockte Pfeiffer einen Schuss von Philip Heise, der Schuhen bereits überwunden hatte. Und in der 71. Minute brachte Cueto den Ball zwar endlich am Torhüter vorbei, traf aber den Kasten nicht.

Lilien bringen Sieg ins Ziel

In den Schlussminuten gelangen den Lilien kaum noch Entlastungsangriffe, dafür rannte der KSC immer wütender an: Tim Rossmann köpfte in der 90. Minute knapp am Tor vorbei, in der fünften Minute der Nachspielzeit lenkte Schuhen einen Distanzschuss von Wanitzek spektakulär über die Latte. So konnte Darmstadt zur großen Freude der Fans am Böllenfalltor die drei Punkte über die Ziellinie bringen.

Durch den Sieg bleibt Darmstadt 98 auf Kurs Bundesliga-Aufstieg. Als Tabellenführer hat der SVD fünf Punkte Vorsprung auf den HSV, der das Nordderby gegen St. Pauli für sich entscheiden konnte, und sieben Punkte Vorsprung auf Heidenheim, das am Sonntag gegen Kiel aber wieder verkürzen kann.