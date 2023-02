Der SV Darmstadt 98 rollt unaufhaltsam weiter durch die zweite Liga und trotzt allen personellen Rückschlägen. Comebacker Mathias Honsak überragt.

Audiobeitrag Audio Darmstadt 98 überrollt Sandhausen Audio Jubel bei den Lilien Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 marschiert weiterhin unaufhaltsam durch die zweite Liga. Die knifflige Aufgabe beim SV Sandhausen lösten die Lilien am Ende souverän mit 4:0 (2:0). Matchwinner Mathias Honsak schnürte bereits im ersten Durchgang den Doppelpack (7./25.), Oscar Vilhelmsson entschied das Duell frühzeitig (55.), Emir Karic (89.) durfte auch noch jubeln.

Drei Änderungen in der Lilien-Startelf

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht nahm für die zweite Partie des Jahres drei Änderungen in der Startelf vor. Für Matthias Bader (Unterleibsverletzung), Marvin Mehlem (Gelbsperre) und Braydon Manu (Bank) rückten Frank Ronstadt, Honsak und Vilhelmsson in die Startelf.

Der Spitzenreiter setzte bereits nach sieben Minuten das erste Ausrufezeichen. Eine scharfe Ecke von Fabian Schnellhardt köpfte Honsak bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison aus kürzester Distanz ein. Sandhausen verpasste die schnelle Antwort: Die Lilien hatten etwas Glück, ein Abschluss von Alexander Esswein rauschte knapp vorbei ans Außennetz (8.).

Honsak schnürt den Doppelpack

Die Gastgeber blieben zunächst am Drücker. David Kinsombis etwas verunglückte Flanke lenkte Schlussmann Marcel Schuhen noch auf die Latte (15.). Nach dieser kurzen Druckphase der Kurpfälzer übernahmen die Darmstädter wieder Stück für Stück das Kommando und blieben eiskalt.

Phillip Tietz biss sich erst gut durch, setzte mit einem gekonnten Pass Honsak in Szene und der Österreicher vollendete abgezockt und schnürte den Doppelpack (25.). Trotz Zwei-Tore-Vorsprungs musste Darmstadt hellwach bleiben. Christoph Zimmermann rettete im Anschluss an einen Freistoß spektakulär auf der Linie (32.), Schuhen parierte einen weiteren Kinsombi-Abschluss (42.).

Pfeiffer kehrt zurück - Vilhelmsson trifft

Zur zweiten Halbzeit nahm Lieberknecht einen Wechsel vor. Nach Zehenbruch kehrte Patric Pfeiffer zurück, der Abwehrmann ersetzte Vorlagengeber Schnellhardt.

Und Darmstadt igelte sich trotz Führung nicht ein - im Gegenteil. Einen langen Ball verarbeitete Tietz gekonnt und leitete auf Vilhelmsson weiter, der das Leder zu seinem zweiten Saisontor ins Netz spitzelte (55.) und für die Vorentscheidung sorgte.

Schuhen mit Sensationsparade

Noch gaben sich die Sandhäuser aber nicht auf. Schuhen rettete nach einem Eckball mit einer grandiosen Parade auf der Linie und hielt so die Null (64.). Obwohl die Tormusik schon lief, die Kugel war nicht hinter der Linie. Auch die Überprüfung des VAR änderte nichts an dieser Entscheidung. So durfte der kurz zuvor eingewechselte Karic (89.) einen Konter noch zum 4:0 vollenden. Einen Nackenschlag gab es dennoch für die Lilien: Pfeiffer musste kurz vor Schluss raus und wurde am Oberschenkel behandelt.

Darmstadt verteidigt mit herausragenden 42 Punkten somit Rang eins! Seit 20 Pflichtspielen ist das Lieberknecht-Team ungeschlagen. Am Dienstag (20.45 Uhr) wartet im DFB-Pokal das Hessenderby bei Eintracht Frankfurt. Die Lilien reisen mit enormen Rückenwind und viel Selbstvertrauen im Gepäck zu diesem heißen Duell.